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СБУ встановила особу генерала, який наказав ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters

СБУ встановила особу генерала, який наказав ударити "Іскандером" по знімальній групі Reuters

Підозра заступнику начальника Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковнику Олексію Кіму. / Фото: СБУ

Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру заступнику начальника Генштабу Збройних сил Росії генерал-полковнику Олексію Кіму, відповідальному за вогневе ураження 24 серпня 2024 року готелю у Краматорську, де перебували лише цивільні.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

За інформацією СБУ, внаслідок влучання балістичною ракетою рф по готелю "Сапфір" у Краматорську загинув співробітник Reuters, а ще 5 його колег отримали поранення.

"Відповідальним за цю повітряну атаку є російський генерал-полковник Олексій Кім. Він обіймає посаду заступника начальника генерального штабу збройних сил рф", – йдеться в повідомленні.

Вогневим ураженням було повністю зруйновано будівлю цивільного об’єкта, а крім журналістів Reuters, ушкодження різного ступеня тяжкості отримали ще п’ятеро людей.

Правоохоронці заочно повідомили російському генерал-полковнику Кіму про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни); ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, ліквідація начальника військ радіаційного та хімічного захисту РФ Ігоря Кирилова є справою рук СБУ.

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