СБУ оголосила про підозру Кадирову та двом його найближчим поплічникам: деталі

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази воєнних злочинів з боку очільника Чеченської Республіки РФ Рамзана Кадирова та ще двох його найближчих поплічників.

Йдеться про Даніїла Мартинова, заступника начальника управління федеральної служби військ нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, та Хусейна Межидова, командира тактичної групи 249-го окремого моторизованого батальйону "Південь" 46-ї окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ нацгвардії РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, у лютому-березні 2022 року Кадиров особисто керував розробкою та плануванням окремих військових операцій цих підрозділів, віддавав накази, заслуховував звіти та доповіді їхніх керівників.

Даніїл Мартинов у минулому був спецпризначенцем ФСБ. А зараз відповідає за підготовку особистої охорони Кадирова, після того, як той відмовився від охорони ФСБ.

Встановлено, що 5 березня Мартинов особисто керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Зокрема, за його наказами було взято в заручники майже 500 осіб (пацієнти диспансеру, персонал та місцеві мешканці), з-поміж яких – більше сотні лежачих хворих. Крім того, Мартинов наказав замінувати підходи до будівлі, а сам інтернат перетворити у вогневу позицію окупантів.

За наказом ще одного наближеного до голови Чечні Хусейна Межидова у період від 25 лютого до 13 березня відбулося незаконне захоплення в заручники та утримування у підвалах багатоповерхівок майже двох сотень мешканців Гостомеля.

Серед потерпілих – жінки, люди похилого віку та неповнолітні діти. Полонених, які не витримували нелюдських умов (сирість, холод, нестача води, їжі та медикаментів), "ховали" поблизу будинку.

Тепер обидва "військові чиновники" звинувачуються в утримуванні цивільних, порушенні правил поводження з цивільним населенням та використанні їх як "живого щита". Хусейна Межидова підозрюють ще і в пограбуванні цивільних осіб і об’єктів.

Наразі слідчі СБУ оголосили Кадирову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (вчинення умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої 2014 року, виправдовування, визнання правомірною тимчасової окупації частини території України, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату 2014 року).

Даніїл Мартинов і Хусейн Межидов звинувачуються за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням).

Триває слідство для встановлення інших злочинів, вчинених фігурантами під час ведення бойових дій проти УКраїни. Служба безпеки продовжує системно документувати злочини російської окупаційної армії.

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру у злочині секретарю Ради безпеки Чеченської республіки Апті Алаудінову, який командував "кадирівцями" під час захоплення Луганщини.

Читайте також: