Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ оголосила у розшук "придворного блазня" Путіна Медвєдєва

Дата публікації
Перегляди
1427
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ оголосила у розшук "придворного блазня" Путіна Медвєдєва

Фото: Associated Press

Медведєв звинувачується у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Служба безпеки України оголосила маріонетку Путіна, заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва у розшук.

Про це йдеться у базі даних МВС України.

Медведєв звинувачується у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ст.110 ч.2 КК). Ця стаття передбачає від п’яти до десяти років в'язниці. У разі затримання до нього планують застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що після смерті скандального Жириновського Медвєдєв очевидно хоче зайняти його місце - головного "клоуна" Кремля. Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами.

Так, сьогодні Медвєдєв закликав відповісти на вибух на Кримському мості "прямим знищенням терористів". Він заявив про бажання Росії повністю усунути від влади керівництво України.

Також  головний "аватар" Росії заявляв, що РФ має право застосувати ядерну зброю за необхідності, а західні союзники України  "гинути в ядерному апокаліпсисі" за Україну не збираються, тому "проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті".

Ранше повідомлялося, що Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра. 

Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що у Мєдвєдєва - "роль моськи, яка гавкає на слона".

"При цьому він повинен це робити голосно, тому що у нього поганий бекграунд. Він намагався поводитися як демократ і ліберал, тепер йому потрібно виправляти допущені помилки", - зазначив політолог.

Путін претендує на роль Гітлера, Медведєв - Геббельса

Путін претендує на роль Гітлера, Медведєв - Геббельса

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація