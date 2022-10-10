СБУ оголосила у розшук "придворного блазня" Путіна Медвєдєва

Медведєв звинувачується у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

Служба безпеки України оголосила маріонетку Путіна, заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медвєдєва у розшук.

Про це йдеться у базі даних МВС України.

Медведєв звинувачується у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ст.110 ч.2 КК). Ця стаття передбачає від п’яти до десяти років в'язниці. У разі затримання до нього планують застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що після смерті скандального Жириновського Медвєдєв очевидно хоче зайняти його місце - головного "клоуна" Кремля. Експрезидент РФ постійно відзначається скандальними заявами.

Так, сьогодні Медвєдєв закликав відповісти на вибух на Кримському мості "прямим знищенням терористів". Він заявив про бажання Росії повністю усунути від влади керівництво України.

Також головний "аватар" Росії заявляв, що РФ має право застосувати ядерну зброю за необхідності, а західні союзники України "гинути в ядерному апокаліпсисі" за Україну не збираються, тому "проковтнуть використання будь-якої зброї в поточному конфлікті".

Ранше повідомлялося, що Медведєв однією ногою в дурдомі і після невдалої спроби суїциду на тлі алкоголізму до нього приставили лікара психіатра.

Російський політолог Дмитро Орєшкін каже, що у Мєдвєдєва - "роль моськи, яка гавкає на слона".

"При цьому він повинен це робити голосно, тому що у нього поганий бекграунд. Він намагався поводитися як демократ і ліберал, тепер йому потрібно виправляти допущені помилки", - зазначив політолог.