ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
2 хв

СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка - подробиці

Нардепу інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Федір Христенко

Федір Христенко

Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата України від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка.

Про це йдеться у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області. Правоохоронці закидають йому порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу: колабораційну діяльність (ч.1 ст.111), пособництво державі-агресору (ч.2 ст.111) та зловживання впливом (ч.2 ст.369-2). За інформацією МВС, обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

/ © МВС

© МВС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що слідство вважає, що народний депутат Федір Христенко був одним із ключових агентів ФСБ Росії, який курував посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Його нібито завербували ще за часів президентства Віктора Януковича.

Крім цього, Христенко налагодив контакти з керівниками НАБУ. Зокрема, прокуратура повідомила про підозру Руслану Магамедрасулову, начальнику міжрегіонального управління детективів НАБУ, у пособництві державі-агресорці. Також встановлено зв’язки нардепа з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим — зокрема, є докази того, що 2022 року його дружина виїжджала з України на авто, що належало сім’ї Христенка.

За даними СБУ, під час Революції Гідності Христенко виконував завдання ФСБ, зокрема організовував перевезення «тітушок» на Антимайдан, використовуючи підконтрольні йому приватні автобусні компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України, спочатку оселившись у Польщі, а згодом перебравшись до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Український суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, за час роботи у Верховній Раді IX скликання Христенко став одним із найбільших прогульників — пропустив 51% голосувань.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie