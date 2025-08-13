СБУ оголосила у розшук нардепа Христенка - подробиці

Федір Христенко

Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата України від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка.

Про це йдеться у розшукових обліках Міністерства внутрішніх справ.

Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області. Правоохоронці закидають йому порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу: колабораційну діяльність (ч.1 ст.111), пособництво державі-агресору (ч.2 ст.111) та зловживання впливом (ч.2 ст.369-2). За інформацією МВС, обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що слідство вважає, що народний депутат Федір Христенко був одним із ключових агентів ФСБ Росії, який курував посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України. Його нібито завербували ще за часів президентства Віктора Януковича.

Крім цього, Христенко налагодив контакти з керівниками НАБУ. Зокрема, прокуратура повідомила про підозру Руслану Магамедрасулову, начальнику міжрегіонального управління детективів НАБУ, у пособництві державі-агресорці. Також встановлено зв’язки нардепа з керівником підрозділу детективів НАБУ Олександром Скомаровим — зокрема, є докази того, що 2022 року його дружина виїжджала з України на авто, що належало сім’ї Христенка.

За даними СБУ, під час Революції Гідності Христенко виконував завдання ФСБ, зокрема організовував перевезення «тітушок» на Антимайдан, використовуючи підконтрольні йому приватні автобусні компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він виїхав з України, спочатку оселившись у Польщі, а згодом перебравшись до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Український суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім того, за час роботи у Верховній Раді IX скликання Христенко став одним із найбільших прогульників — пропустив 51% голосувань.