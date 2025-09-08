ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
873
Час на прочитання
1 хв

СБУ оголосила в розшук відомого російського репера: у чому звинувачують

Путініста Тіматі звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Тіматі

Тіматі

Служба безпеки України оголосила в розшук російського виконавця Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі. Відповідні дані оприлюднені в базі Міністерства внутрішніх справ України.

Про це повідомляє сервіс МВС України.

Артиста звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.

На сайті МВС дані російського репера розміщені в категорії «особа, яка переховується від органів досудового розслідування».

Дані Юнусава на сайті МВС / © МВС

Дані Юнусава на сайті МВС / © МВС

Нагадаємо, у червні Служба безпеки України заочно повідомила Тіматі про підозру. За даними СБУ, репер взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на території тимчасово окупованого Криму.

Відомо, що Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках.

Дата публікації
Кількість переглядів
873
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie