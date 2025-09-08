- Дата публікації
СБУ оголосила в розшук відомого російського репера: у чому звинувачують
Путініста Тіматі звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.
Служба безпеки України оголосила в розшук російського виконавця Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі. Відповідні дані оприлюднені в базі Міністерства внутрішніх справ України.
Про це повідомляє сервіс МВС України.
Артиста звинувачують у сприянні російській пропаганді, підтримці війни проти України та легітимізації окупації Криму.
На сайті МВС дані російського репера розміщені в категорії «особа, яка переховується від органів досудового розслідування».
Нагадаємо, у червні Служба безпеки України заочно повідомила Тіматі про підозру. За даними СБУ, репер взяв участь у щонайменше семи пропагандистських концертах на території тимчасово окупованого Криму.
Відомо, що Юнусов є одним із учасників російської пропаганди, який був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках.