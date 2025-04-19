СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри обміну полоненими напередодні Великодня: фото, відео

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

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З полону звільнили ще 277 українців.

СБУ оприлюднила ексклюзивні фото та відео.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!», — зазначив пресцентр СБУ.

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Тільки цього року з російської неволі вдалося повернути додому 596 українців в рамках обмінів та 53 захисники визволені поза обмінами.

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону / © СБУ

Загалом в рамках перемовного процесу та обмінів від березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4552 українських громадян. Поза обмінами додатково звільнено з російської неволі 529 осіб.

Серед звільнених з російського полону 277 українських захисників більшість становлять молоді люди після 2000 року народження.

Дата публікації 19:19, 19.04.25 Кількість переглядів 29 СБУ оприлюднила ексклюзивні кадри обміну полонених напередодні Великодня