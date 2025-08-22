СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ, який підозрюється у торгівлі з РФ (фото листування)

НАБУ.

Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Про це повідомили в СБУ.

Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати до республіки Дагестан (РФ).

Зокрема, раніше СБУ публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан.

У межах досудового розслідування слідчі також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Зокрема, відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного.

У цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. З його слів, документи потрібні терміново, бо добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію. Це ім’я збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

Під час аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ. Своєю чергою, його батько здебільшого виконував вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці.

Матеріали справи показують, що співробітник антикорупційного бюро не тільки знаходив контакти для торгівлі з агресоркою Росією, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдене у самого високопосадовця НАБУ.

Слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами Російської Федерації, мешканцями Дагестану, а 2023-го, попри повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав країну-агресорку.

Як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ листувався з депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком. Він, за даними слідства, пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність Бюро.

Зазначається, що в одному з епізодів листування вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного Бюро з Христенком свідчить і листування нардепа-втікача з батьком посадовця НАБУ. Зокрема, Христенко писав про те, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені) і просив посприяти налагодженню контакту.

Крім того, СБУ задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "ДНР".

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

© СБУ

Нагадаємо, що СБУ повідомила високопосадовцю НАБУ та його батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресорці. Вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває.

© СБУ

© СБУ

В СБУ наголошують, що це кримінальне провадження стосується лише окремого співробітника антикорупційного бюро і фактів його співпраці з країною-агресоркою та жодним чином не має стосунку до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила у розшук народного депутата України від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка. Днем зникнення Хриcтенка вважають 21 липня 2025 року. Востаннє його бачили у населеному пункті Гореничі Бучанського району Київської області. Правоохоронці закидають йому порушення одразу кількох статей Кримінального кодексу: колабораційну діяльність (ч. 1 ст. 111), пособництво державі-агресорці (ч. 2 ст. 111) та зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2). За інформацією МВС, обрано запобіжний захід — тримання під вартою.