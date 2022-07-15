СБУ опублікувала довжелезний список "рупорів Кремля": від яких Telegram-каналів слід відписатись

Служба безпеки України оприлюднила список Телеграм-каналів, які найімовірніше фінансуються Росією. Відповідні "рупори Кремля" створені для поширення "зради" й розхитування українського суспільства.
СБУ закликала українців не користуватися цими каналами та в жодному разі їм не довіряти.
Про це Служба безпеки України повідомила у Фейсбуці.
"Не маючи можливості перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти "зраду" та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних телеграм-каналів, роботу яких насправді координує Кремль", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що причетність таких каналів до російських спецслужб встановила Служба безпеки України в рамках відповідних кримінальних проваджень.
"Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їх роботу фінансує і координує росія. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції і є частиною інформаційної війни проти України", - наголосили в СБУ.
Крім того, низка зазначених каналів для власної "розкрутки" замовляє рекламу в українських пабліках.
"Звертаємо увагу власників і редакторів всіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогу та буде переслідуватися відповідно до законодавства", - підкреслили в СБУ.
Зазначимо, очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив, що росіяни не мають доступу до мереж українських операторів, тому не можуть напряму прослуховувати нас.
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