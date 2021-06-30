СБУ передала до суду справи двох кримських керівників "Українського вибору" Медведчука

Зловмисників звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і створенні незаконних збройних формувань.
СБУ завершила досудове розслідування щодо двох керівників громадського руху "Український вибір".
Про це інформує пресслужба відомства.
Їх підозрюють в організації та проведенні так званого "референдуму" в окупованому Криму. Йдеться про Олега Синявського і Івана Комелова, які очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.
Фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з них очолював територіальний підрозділ формування, інший був керівником окремого підрозділу "Слов’янський щит".
Зловмисники виконували незаконні накази окупантів. За злочинну діяльність Росія нагородила підозрюваних "медалями".
Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років. Їх звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і створенні незаконних збройних формувань.
Зазначимо, що лідером громадського руху "Український вибір" є народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук.
Нагадаємо, що у березні 2021-го СБУ провела обшуки у представників "Українського вибору" Медведчука.
Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".