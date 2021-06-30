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СБУ передала до суду справи двох кримських керівників "Українського вибору" Медведчука

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СБУ передала до суду справи двох кримських керівників "Українського вибору" Медведчука

УНІАН

Зловмисників звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і створенні незаконних збройних формувань.

СБУ завершила досудове розслідування щодо двох керівників громадського руху "Український вибір".

Про це інформує пресслужба відомства.

Їх підозрюють в організації та проведенні так званого "референдуму" в окупованому Криму. Йдеться про Олега Синявського і Івана Комелова, які очолювали ініціативні групи "Українського вибору" в Севастополі.

Фігуранти входили до складу незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя". Один з них очолював територіальний підрозділ формування, інший був керівником окремого підрозділу "Слов’янський щит".

Зловмисники виконували незаконні накази окупантів. За злочинну діяльність Росія нагородила підозрюваних "медалями".

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15-ти років. Їх звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і створенні незаконних збройних формувань.

Зазначимо, що лідером громадського руху "Український вибір" є народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Нагадаємо, що у березні 2021-го СБУ провела обшуки у представників "Українського вибору" Медведчука.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

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