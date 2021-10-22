СБУ перекрила в Одесі міжнародний канал контрабандистів, які фінансували бойовиків на Донбасі: фото

СБУ перекрила в Одесі міжнародний канал контрабандистів, які фінансували бойовиків на Донбасі: фото

В одеському морському торгівельному порту спецслужба виявила контейнер контрабандистів з нелегальними сигаретами.

В Одесі СБУ ліквідувала міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу. Вартість вилученого контрабандного товару становить майже 13 млн грн.

Як розповіли у Службі безпеки України, за попередньою інформацією, ділки планували використовувати частину мільйонних прибутків для фінансування бойовиків так званих Л/ДНР.

Зараз українська спецслужба перевіряє причетність осіб із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України до організації незаконної діяльності.

Встановлено, що учасники незаконного бізнесу планували налагодити транзитний канал переправлення цигарок поза митним контролем через Україну до ЄС.

Співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торгівельного порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду знайшли велику партію цигарок без відповідних товаросупровідних документів щодо походження та якості товару.

За цими фактами слідчі відкрили справи за:

ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)),

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, СБУ викрила дві схеми фінансування тероризму на Донбасі на десятки мільйонів російських рублів.

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