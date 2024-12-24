СБУ перевірить Youtube-канал "Лана ТУТ": його піарить TikTok Бойка

Авторка YouTube-каналу Світлана Шевчук раніше працювала у проросійських медіа, як от телеканали NewsOne, "Наш", "Перший незалежний".

В СБУ заявили, що проведуть аналіз контенту на Youtube-каналі "Лана ТУТ!". За словами громадянських активістів, відео з цього каналу поширює у своєму TikTok нардеп Юрій Бойко.

Про це повідомляє громадська ініціатива "Голка" із посиланням на відповідь від Департаменту захисту національної державності СБУ.

Служба безпеки проаналізує контент на Youtube-каналі "Лана ТУТ!", власницею якого є Світлана Шевчук.

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"Зазначаємо, що Шевчук С.В. з 2018 по 2024 рік працювала на нині заборонених проросійських медіа, зокрема, телеканалах "NewsOne", "Наш", "Перший незалежний", а також на YouTube-каналі "Вишка". Враховуючи відомості, які містяться у Вашому зверненні, підрозділами СБ України буде проведено аналіз контенту, розміщеного на YouTube-каналі "Лана ТУТ!", – йдеться у відповіді від СБУ.

На початку грудня громадська ініціатива "Голка"помітила активність новоствореного TikTok-каналу Юрія Бойка – члена забороненої проросійської партії ОПЗЖ. На цьому каналі, де лунали проросійські наративи, нардеп допомагає поширювати канал "Лана ТУТ".

Зазначається, що цей Youtube-канал відвідують Вадим Карасьов та Геннадій Дубов, які є у базі превдосоціологів та прихованих піарників на сайті Texty.org. З’являвся там і Андрій Пальчевський, який називав війну "спеціальною операцією" та звинувачував у ній Захід. Серед гостей каналу також був адвокат Ростислав Кравець, чий Telegram-канал входить до кремлівської мережі, що б’є по судовій реформі та доброчесних суддях. За даними ініціативи "Голка", Кравець представляє інтереси екскерівника підприємства "МоторСіч" Вячеслава Богуслаєва, підозрюваного у держзраді. Також вказується, що адвокат формує інформаційне поле, яке підриває мобілізаційні процеси.

Автори публікації акцентували, що майже всі ці люди раніше були гостями на вже забороненому Youtube-каналі "Вишка". Цей канал був "реінкарнований" на початку 2024 року з забороненого Youtube-каналу "Наш".

До слова, нещодавно Бойко побував на допиті в СБУ після своїх скандальних заяв на відео про "радикалів", мову і церкву.

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