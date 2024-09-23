СБУ перевірятиме начштабу Сил безпілотних систем Гладкого на запит Сирського — що відомо

Про результати перевірки буде поінформовано Головнокомандувача ЗСУ в установленому порядку.

Служба безпеки України отримала запит Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на перевірку начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, якого раніше усунули від виконання службових обовʼязків.

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит "Суспільного".

У СБУ поінформували, що згідно зі ст. 9 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”, з частиною 2-ю ст. 6 та пунктом 2 частини 1-ї ст. 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, детальні відомості щодо порушених питань є інформацією з обмеженим доступом та розголошенню не підлягають.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про те, щоб органи СБУ провели додаткову спеціальну перевірку Гладкого.

Що відомо про Гладкого

Начштабу Сил безпілотних систем Роман Гладкий від 25 липня 2024-го обіймав посаду начштабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Зазначається, що СБУ в коментарі виданню "Українська правда" повідомила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на цю посаду.

До цього, за даними контррозвідки СБУ, 2018 року на Гладкого виходили російські спецслужби, аби спробувати завербувати офіцера. Того ж року в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що у дружини Гладкого є російське громадянство. Пізніше це підтвердив Верховний Суд.

У грудні 2020 року Гладкого було призначено заступником начальника штабу Командування ООС.

Після резонансу в медіа Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив СБУ провести додаткову спецперевірку щодо Гладкого та відсторонив його від посади.

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