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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
291
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1 хв

СБУ "підсмажили" ангари з винищувачами РФ у Криму: перші деталі удару по аеродрому "Саки"

Українські дрони вдарили по ангарах із російськими літаками у Криму.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Стовп диму

Стовп диму

СБУ атакувала військовий аеродром «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапила інфраструктура летовища, зокрема ангари, де зберігалася бойова авіація.

Про це повідомляє СБУ.

За попередніми даними, безпілотники СБУ влучили в цілі щонайменше п’ять разів. У двох ангарах на момент атаки перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ.

«Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі», — повідомляють у службі.

Орієнтовна вартість одного такого винищувача становить від 30 до 50 млн доларів залежно від модифікації.

У СБУ зазначають, що продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російських окупаційних сил як на лінії фронту, так і в тилу.

Раніше СБУ заявила про удар безпілотниками по військових об’єктах у тимчасово окупованій Керчі, зокрема по кораблях і системах ППО РФ. За даними відомства, уражено щонайменше два російські судна забезпечення та позиції протиповітряної оборони, які прикривали район Керченської протоки. Повідомляється про пожежі та пошкодження техніки після атак дронів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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