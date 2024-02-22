СБУ підтвердила, що вилучила $1 млн в ексочільника ВЛК Чернігівщини: деталі справи (фото, відео)

Експосадовець обіцяв за гроші зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок про непридатність до служби.

СБУ підтвердила обшуки і затримання ексочільника ВЛК Чернігівської області, в якого було знайдено майже 1 млн дол. Спецслужба уточнила, що ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Служба безпеки ліквідувала в Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів було затримано колишнього голову місцевої ВЛК.

Також читайте Перед судом постане ексвійськком із Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток

"За гроші експосадовець обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України", – йдеться в заяві СБУ.

Там додали, що фігурант діяв спільно з декількома чинними посадовцями обласних ВЛК та медичних установ.

Працівники спецслужби задокументували злочини ексголови ВЛК Чернігівщини і затримали у його власному помешканні після того, як зловмисник отримав новий хабар.

Читайте провідні новини дня:

У затриманого також провели обшуки і знайшли майже 1 млн дол., а також понад 22 тис. євро. Крім того, було вилучено документи на декілька квартир і земельних ділянок, на які СБУ вже ініціювала накладення арешту.

СБУ вилучила 1 млн дол. у ексочільника ВЛК Чернігівщини / Фото: СБУ

Затриманому повідомлено про підозру за трьома кримінальними статтями:

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Затриманий зараз перебуває під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення обставин злочину та притягнення до відповідальності всіх причетних до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ показала відео обшуків у ексочільника ВЛК Чернігівщини: вилучено майже мільйон доларів

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що під час обшуків у ексголови Чернігівської обласної ВЛК в одній з квартир у Києві було знайдено майже мільйон доларів США.

Читайте також: