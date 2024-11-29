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СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни, - експерт про щоденні арешти російських агентів

СБУ підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни, - експерт про щоденні арешти російських агентів

Фото: СБУ

Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів

СБУ щоденно арештовує російських агентів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни.

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

На думку експерта, росіяни не можуть створити сталі агентурні групи в Україні.

"Агентів, з якими вони працюють, СБУ знешкоджує швидше, ніж ті встигають отримати винагороду за свої злочини. Команда Малюка розгромила російські мережі у перший рік повномасштабного вторгнення. І зараз продовжує успішно виконувати  роботу по знищенню нової російської агентури", - вважає політолог. 

"Важлива статистика: всі підпалювачі авто військових затримані. Служба не тільки воює на фронті з окупантами, але і ефективно знешкоджує внутрішніх ворогів та підтверджує, що є ефективною спецслужбою воюючої країни", - підкреслює експерт. 

Голобуцький перераховує десятки затримань, які СБУ здійснила тільки на цьому тижні.

"Що об’єднує всіх фігурантів справ СБУ? Всі вони найближчі роки проведуть в українських тюрмах. А до зрадників країни там, кажуть, особливе ставлення", - резюмує політолог. 

Нагадаємо сьогодні стало відомо, що СБУ затримала коригувальника російських ударів по Миколаєву. 

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