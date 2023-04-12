СБУ почала розслідування злочину росіян, які відтяли голову українському військовому

У вівторок, 11 квітня, в Мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. За фактом злочину СБУ розпочала досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання", – наголосив очільник СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що Служба безпеки України розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 11 квітня Мережу сколихнуло відео, на якому російські окупанти жорстоко катують ще живого українського воїна. Військовий в останні хвилини свого життя кричав від нестерпного болю. Російські загарбники ножем відтяли беззбройному полоненому голову.

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