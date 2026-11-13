СБУ почала внутрішню перевірку через справу "Карфаген": що відомо

СБУ

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Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку за фактами, викладеними в матеріалах розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген». Двоє посадовців спецслужби, які фігурували у справі, вже звільнені з посад.

Про це СБУ повідомила у відповіді на запит «Радіо Свобода».

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У спецслужбі заявили, що перевіряють інформацію, оприлюднену в межах розслідування діяльності ймовірної злочинної організації.

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«Наразі двоє посадовців Служби, які фігурували у розслідуванні НАБУ та САП, звільнені з займаних посад. Також СБУ розпочала внутрішню перевірку за фактами, про які йдеться у матеріалах справи „Карфаген“, — йдеться в офіційній відповіді.

У відомстві також запевнили, що надають «повне сприяння слідству» та співпрацюють із Національним антикорупційним бюро і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

Водночас у СБУ не уточнили, коли саме розпочалася внутрішня перевірка, кого конкретно вона стосується та які обставини мають бути встановлені за її результатами.

Доступ до камер «Безпечного міста»: що відомо

Окремо «Радіо Свобода» запитувало СБУ про можливе використання системи відеоспостереження «Безпечне місто» учасниками злочинної групи.

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За даними НАБУ і САП, у липні 2026 року під час підготовки до нападу на чоловіка біля одного зі спортклубів у Києві фігуранти отримували в режимі реального часу фотографії та геолокацію автомобіля потенційної жертви.

На оприлюднених НАБУ знімках було маркування, яке вказувало, що доступ до камер здійснювався з облікового запису співробітника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ.

У спецслужбі не повідомили, чи вдалося встановити цього працівника та чи застосовували до нього дисциплінарні або інші заходи. Також там не пояснили, чи знали про можливе використання системи відеоспостереження до оприлюднення інформації НАБУ і як саме обмежили подібний доступ.

У СБУ відмовилися коментувати ці обставини, пославшись на таємницю досудового розслідування. Крім того, у відомстві наголосили, що справа перебуває у підслідності НАБУ, а СБУ не уповноважена надавати інформацію про розслідування інших правоохоронних органів.

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Роль генерала з псевдо «Акім»

У запиті також порушувалося питання про можливе службове розслідування щодо генерал-майора, відомого під псевдонімом «Акім». На оприлюднених НАБУ записах під цим ім’ям, імовірно, фігурує Сергій Дука — колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ.

Його підозрюють у створенні злочинної організації або керівництві нею з використанням службового становища. Однак у спецслужбі не відповіли, чи проводять щодо нього окрему внутрішню перевірку.

За версією НАБУ і САП, «Акім» допомагав імовірному організатору злочинної групи на прізвисько «Кримінал», яким, за даними слідства, може бути Андрій Осіпов. Завдяки цьому той нібито отримував інформацію з державних баз про різних людей, зокрема тих, кого катували, а також довідки з кримінальних проваджень.

Крім того, слідство перевіряє можливу допомогу в «урегулюванні питань» із судами та знятті арештів. Водночас наведені обставини є версією слідства, а підозри не означають доведення вини фігурантів.

Нагадаємо, підозрюваний у справі «Карфаген» Сергій Дука вийшов на волю після того, як за нього внесли 65 мільйонів гривень застави. Звільнившись з-під варти, він назвав справу помстою антикорупційних органів.

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