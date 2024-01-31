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СБУ показала ексклюзивні кадри звільнення українських полонених (відео)

СБУ показала ексклюзивні кадри звільнення українських полонених (відео)

Обмін військовополоненими Україна 31 січня 2024 / Фото: Володимир Зеленський

Нарешті українські захисники вдома.

СБУ показала кадри звільнення українців з полону РФ. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного!", – зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у середу, 31 січня, Україна повернула додому із російського полону 207 захисників. 

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