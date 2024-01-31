СБУ показала ексклюзивні кадри звільнення українських полонених (відео)

СБУ показала кадри звільнення українців з полону РФ. Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Життя кожного українця – найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення Президента України і повернути з полону кожного!", – зазначили у відомстві.