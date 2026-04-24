СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими: перші хвилини повернення воїнів
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими.
Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри обміну полоненими, який відбувся 24 квітня. Відео демонструє перші хвилини повернення українських захисників на підконтрольну територію.
Про це повідомили у на сторінці СБУ у Facebook.
Повернення військових організували Об’єднаний центр СБУ, Координаційний штаб та інші відомства. Обмін провели за дорученням президента Володимира Зеленського.
«Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!» — йдеться у повідомленні.
Зараз державні органи продовжують роботу над пошуком та звільненням усіх українців, які перебувають у полоні.
Обмін полоненими — останні новини
Нагадаємо, 24 квітня з російського полону повернулися 193 українські захисники. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські та залізничники (Держспецтрансслужба).
Також ми писали, що для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.
Один звільнений з полону воїн нарешті зустрінеться з дитиною, яка народилася та зростала без нього.