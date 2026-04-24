ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
СБУ показала ексклюзивне відео з обміну полоненими: перші хвилини повернення воїнів

СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими.

Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Телеграм-канал Кирила Буданова

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри обміну полоненими, який відбувся 24 квітня. Відео демонструє перші хвилини повернення українських захисників на підконтрольну територію.

Про це повідомили у на сторінці СБУ у Facebook.

Повернення військових організували Об’єднаний центр СБУ, Координаційний штаб та інші відомства. Обмін провели за дорученням президента Володимира Зеленського.

«Життя кожного українця — найвища цінність! Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону усіх громадян нашої держави!» — йдеться у повідомленні.

Зараз державні органи продовжують роботу над пошуком та звільненням усіх українців, які перебувають у полоні.

Обмін полоненими — останні новини

Нагадаємо, 24 квітня з російського полону повернулися 193 українські захисники. Це бійці ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, поліцейські та залізничники (Держспецтрансслужба).

Також ми писали, що для двох бійців визволення збіглося з їхнім днем народження. А деякі військові були незаконно ув’язнені в Чечні.

Один звільнений з полону воїн нарешті зустрінеться з дитиною, яка народилася та зростала без нього.

Дата публікації
Кількість переглядів
191
