СБУ вперше показала морські дрони Sea Baby з реактивними системами залпового вогню (фото)

Служба безпеки України оснастила морські дрони Sea Baby реактивними системами залпового вогню. Це нова віха в історії морських битв.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк.

“Використання надводних морських бойових дронів – це нова віха в історії морських битв. Але ми пішли набагато далі, і сьогодні успішно адаптуємо різні види озброєння до наших безпілотників. Не будемо розкривати усі деталі, аби не давати ворогу можливості підготуватися. Головне, що ми впроваджуємо кращі військово-технологічні рішення, щодня експериментуємо і вдосконалюємося”, – наголосив Василь Малюк.

За його словами, Служба безпеки вперше використала Sea Baby, який був оснащений реактивними системами залпового вогню “Град”, у грудні 2023 року.

Завдяки цьому дрону, який має функцію дистанційного керування, було вражено вже чотири російські кораблі. А сама історія застосування надводних дронів розпочалася у 2022 році.

“Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель “Олєнєгорський горняк”, – підкреслив Василь Малюк.

За допомогою дронів, оснащених РСЗВ, спецслужба може суттєво збільшити перелік потенційних цілей на морі. Однією з пріоритетних цілей Василь Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, зокрема - морським дроном Sea Baby.

“Попереду дуже й дуже багато сюрпризів. Повірте, СБУ і всі Сили оборони не підведуть. Ми маємо разом динамічно рухатися до Перемоги, оскільки в єдності наша сила”, – підкреслив Малюк.

Нагадаємо, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.

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