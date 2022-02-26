СБУ попередила про можливі провокації у Донецьку: окупанти роздають бойовикам протигази

СБУ попередила про можливі провокації у Донецьку: окупанти роздають бойовикам протигази

Можливий підрив промислових ємностей із хімічними речовинами.

В окупованому Донецьку місцевим бойовикам і російським військовим роздають протигази. Існує ймовірність провокації — підриву промислових ємностей з хімічними речовинами.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Також читайте В Одеській області біля пункту пропуску «Кучурган» схопили двох російських диверсантів

Громадян на тимчасово окупованій території закликали бути пильним.!

"У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: