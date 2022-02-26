Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

СБУ попередила про можливі провокації у Донецьку: окупанти роздають бойовикам протигази

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ попередила про можливі провокації у Донецьку: окупанти роздають бойовикам протигази

фото умовне / СБУ

Можливий підрив промислових ємностей із хімічними речовинами.

В окупованому Донецьку місцевим бойовикам і російським військовим роздають протигази. Існує ймовірність провокації — підриву промислових ємностей з хімічними речовинами. 

Про це повідомила пресслужба СБУ. 

 Громадян на тимчасово окупованій території закликали бути пильним.!

"У цій диверсії стосовно мирного населення планують звинуватити українських військових. Ми заявляємо, що на відміну від російських окупантів Україна не вдається до таких методів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Два дні велися запеклі бої на Антоновському мосту у передмісті Херсона

Два дні велися запеклі бої на Антоновському мосту у передмісті Херсона

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація