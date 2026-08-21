СБУ попередила українців про небезпеку в День Незалежності: що готує ворог

День Незалежності України 2020 року / © УНІАН

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Напередодні та в День Незалежності України, 24 серпня, ворог може вдатися до масованих обстрілів, терактів та диверсій. Служба безпеки закликає українців суворо дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати тривоги.

Про це йдеться в заяві СБУ.

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В умовах повномасштабної війни масові заходи з нагоди Дня Незалежності можуть стати для Росії можливістю для обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів.

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У Службі безпеки України закликали громадян напередодні та під час свят бути максимально пильними і подбати про власну безпеку.

Зокрема, українцям рекомендують:

не нехтувати сигналами повітряної тривоги та заздалегідь знати, де розташоване найближче укриття;

не підходити до підозрілих предметів, а також не намагатися самостійно їх переміщувати чи оглядати;

у разі виявлення підозрілих людей, предметів або інших ознак можливої протиправної діяльності одразу повідомляти правоохоронцям;

не публікувати фото та відео, за якими можна встановити місця розташування військових, критичної інфраструктури, блокпостів, засобів ППО та інших важливих об’єктів;

не поширювати дані про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військовослужбовців;

не погоджуватися на виконання сумнівних доручень від незнайомців, навіть якщо вони називаються правоохоронцями. Йдеться, зокрема, про прохання сфотографувати або зняти на відео певні об’єкти, передати пакунок чи залишити предмет у конкретному місці.

Також у СБУ окремо наголосили на ризику вербування українців російськими спецслужбами для підготовки терактів і здійснення диверсій.

«Якщо невідомі особи пропонують гроші за підпали, пошкодження майна, встановлення невідомих предметів, збір інформації про військові об’єкти або інші протиправні дії — не погоджуйтеся на такі пропозиції та негайно повідомляйте про це СБУ», — закликали у спепцслужбі.

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Якщо громадяни мають інформацію про підготовку диверсій чи терактів, спроби вербування або іншу діяльність, яка може загрожувати державній безпеці, у СБУ радять звертатися за такими контактами:

Нагадаємо, США попередили про можливу нову кампанію масованих ударів РФ по київській енергетиці до Дня Незалежності. За словами військового аналітика Сергія Павлюченка, американська розвідка допускає інтенсивні балістичні обстріли столиці до 24 серпня із використанням накопичених запасів. Росія справді готується до атак, але наразі офіційних попереджень про неминучість удару немає.

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