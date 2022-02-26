СБУ посилила чергування у медзакладах: шукатимуть диверсантів серед поранених

СБУ перевірятиме усіх поранених.

Служба безпеки України посилила бойове чергування біля усіх лікарень, госпіталів та інших пунктів, що надають медичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутниї війська ЗС України.

СБУ перевірятиме всіх поранених на предмет причетності до диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Мета – фільтрація усіх поранених, які надходять. Хто буде неідентифікований – вважатиметься диверсантом. І до нього будуть застосовуватись закони воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

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