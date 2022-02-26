Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
СБУ посилила чергування у медзакладах: шукатимуть диверсантів серед поранених

СБУ посилила чергування у медзакладах: шукатимуть диверсантів серед поранених

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ посилила чергування у медзакладах: шукатимуть диверсантів серед поранених

УНІАН

СБУ перевірятиме усіх поранених.

Служба безпеки України посилила бойове чергування біля усіх лікарень, госпіталів та інших пунктів, що надають медичну допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутниї війська ЗС України.

СБУ перевірятиме всіх поранених на предмет причетності до диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Мета – фільтрація усіх поранених, які надходять. Хто буде неідентифікований – вважатиметься диверсантом. І до нього будуть застосовуватись закони воєнного часу", - йдеться у повідомленні.

У Кіровоградській області містяни активно готуються до наступу загарбників

У Кіровоградській області містяни активно готуються до наступу загарбників

Читайте також:

Наступна публікація