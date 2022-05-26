СБУ повідомила про підозру "губернатору" Запорізької області екснардепу-регіоналу Балицькому

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому нардепу, а нині "губернатор" псевдовійськово-цивільної адміністрації Запорізької області Євгену Балицькому.

"Гауляйтер" Балицький отримав підозру за матеріалами СБУ. Зраднику оголошено про підозру в колабораціонізмі. Йому загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

В СБУ наголошують, що він перейшов на бік ворога, а й заручився його підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. Зокрема, за допомогою загарбників він примусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Зрадник критикував чинну українську владу та готував урочистості до Дня перемоги. Він також видав так зване розпорядження "О временной организации общественного порядка", яке зобов’язувало мешканців сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

До слова, Балицький колишній нардеп від "Партії регіонів". 2020 року був обраний депутатом облради від "Опозиційного блоку". Відтак сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні амбіції.

Нагадаємо, 11 березня у Мелітополі група російських окупантів з 10 осіб викрала мера міста Івана Федорова. Після того росіяни призначили нового "мера". Ним стала депутатка Мелітопольської міської ради від "Опоблоку" Галина Данильченко.

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