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СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

Фото: Служба безпеки України

Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначається, йдеться про генерал-полковника, командувача угруповання військ “Днєпр” збройних сил РФ Олега Макаревича. Безпосередньо він віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року. 

“Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області”, - розповіли в СБУ.

Крім того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму. 

“Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції. За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (“Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб”). Йому загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. СБУ докладає максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України”, - додали у СБУ.

Нагадаємо, що крім греблі, російські окупанти під час підриву Каховської ГЕС підірвали турбіни та генератори станції.

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