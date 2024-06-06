СБУ повідомила про підозру російському генералу, який віддав наказ підірвати Каховську ГЕС

Через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

Російський генерал Олег Макаревич отримав підозру за наказ підірвати Каховську ГЕС.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Як зазначається, йдеться про генерал-полковника, командувача угруповання військ “Днєпр” збройних сил РФ Олега Макаревича. Безпосередньо він віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

“Внаслідок цього злочину було повністю знищено об’єкти критичної інфраструктури, що призвело до загибелі щонайменше 35 людей, затоплення 46 населених пунктів у Херсонській області та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області”, - розповіли в СБУ.

Крім того, через підрив дамби було частково припинено водопостачання Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

“Серед іншого це створило загрозу для технічного обслуговування Запорізької АЕС, а саме – порушило функціонування охолоджувальної системи атомної станції. За матеріалами СБУ Олегу Макаревичу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України (“Порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб”). Йому загрожує довічне позбавлення волі. Досудове розслідування триває. СБУ докладає максимум зусиль, щоб встановити і притягнути до відповідальності всіх причетних до злочинів проти України”, - додали у СБУ.

Нагадаємо, що крім греблі, російські окупанти під час підриву Каховської ГЕС підірвали турбіни та генератори станції.

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