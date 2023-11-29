СБУ повідомила про підозру російському генералу Євгену Поплавському: він керував репресіями в захопленому Лимані

Він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору під час захоплення Лимана на Донеччині.

Служба безпеки України повідомила про підозру російському генералу Євгену Поплавському, який керував репресіями проти українців під час захоплення Лимана.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, Поплавський був заступником командувача центрального військового округу Росії, який вчиняв воєнні злочини в Україні. Він особисто керував репресіями проти місцевих учасників руху опору під час захоплення Лимана на Донеччині.

“Задокументовано факти, коли фігурант особисто брав участь у каральних акціях та катуванні цивільних громадян. 20 квітня 2022 року російський генерал разом з чотирма підлеглими увірвався до помешкання місцевого підприємця. Поплавський почав вимагати від чоловіка передати складські приміщення його компанії для потреб окупантів. Там загарбники планували знімати постановочні відео про фейкову роздачу “гумдопомоги рф”, - розповіли в СБУ.

Підприємець зі своєю дружиною не погодилися на умови окупантів. Російський генерал розпорядився зачинити жінку у підвалі власного будинку, а її чоловіка наказав схопити та забрати з собою.

“Потерпілого повезли до одного з його складів. Перед від’їздом Поплавський дав вказівку своєму підлеглому кинути бойову гранату у підвал, куди заточили дружину підприємця, якщо її чоловік не повернеться через годину. Після приїзду на склад фігурант приставив до скроні потерпілого пістолет, змушуючи його на відео “подякувати окупантам за надану допомогу” місцевим жителям. У результаті ‒ бізнесмен таки погодився на умови окупантів”, - додали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Поплавському про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (віддання наказу про вчинення дій, спрямованих на порушення законів та звичаїв війни).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, що Ігнат розкрив тактику російських атак взимку.

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