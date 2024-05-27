СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії: що про це відомо

Служба безпеки України повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Олексію Криворучці. Він відповідає за забезпечення російських військ у війні проти нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, Криворучка брав участь у плануванні, підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Крім того, він особисто координує поставки російському війську керованих авіабомб та балістичних ракет “Іскандер”. Окупанти використовують це озброєння для масованих ударів по цивільній інфраструктурі України.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Криворучку про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки зловмисник перебуває на території рф, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти українців”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що у Росія атакувала спальний район Харкова, ударивши по будівельному гіпермармаркету.

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