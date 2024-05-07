СБУ повідомила про підозру трьом зрадникам з Криму, які воювали проти ЗСУ під Роботиним

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки повідомила про підозру бойовикам, які брали участь у "м’ясних" штурмах українських позицій під Роботиним.

Про це передає пресслужба СБУ.

За словами правоохоронців, у 2023 році зловмисники добровільно вступили до лав окупаційного підрозділу "Шторм".

Там вони брали безпосередню участь у так званих "м’ясних" штурмах. Українські захисники взяли всіх трьох у полон під час боїв у районі Роботиного у грудні минулого року та лютому цього року.

Один із бойовиків після знищення його підрозділу три дні переховувався у вирвах на полі бою, доки не був затриманий воїнами Сил оборони. Зрадником виявився мешканець окупованого Криму.

Відбуваючи "строк" у російській тюрмі за крадіжку, в кінці 2023 року він був завербований міноборони рф і таким чином отримав "дострокове звільнення" з колонії.

Звідти його одразу призначили до 5-го батальйону "Шторм-V" 42-ї мотострілецької дивізії окупаційної армії.

Ще одним зрадником виявився мешканець Севастополя. У жовтні 2023 року він приєднався до батальйону "Шторм-Z" 56-го десантно-штурмового полку російських військ.

Перебуваючи на посаді стрільця, він спочатку облаштовував вогневі позиції росіян поблизу селища Вербове, а згодом у цьому районі обстрілював опорні пункти ЗСУ.

Третім зрадником виявився житель Джанкойського району Криму. Восени 2023 року він "мобілізувався" до десантно-штурмового підрозділу армії окупантів.

Наразі слідчі СБУ повідомили всім трьом затриманим про підозру. Злочинні дії бойовика-рецидивіста з окупаційного "Шторм-V" додатково кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Наразі зрадники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Раніше у СБУ розповіли шокувальний план вбивства президента Зеленського, який готували агенти РФ.

Читайте також: