СБУ повідомила заочну підозру Кадирову: у чому його звинувачують

Рамзан Кадиров / © Associated Press

Служба безпеки України повідомила про заочну підозру голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову через воєнні злочини проти українських військовополонених.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ у Telegram.

За даними слідства, Кадиров віддав наказ своїм підлеглим не брати українських військових у полон, а розстрілювати їх на полі бою. Крім того, він розпорядився використовувати українських полонених, які перебувають у Чечні, як «живий щит», розташувавши їх на дахах військових об’єктів у Грозному для захисту від атак українських дронів.

Такі дії, за словами СБУ, порушують закони і звичаї війни та відповідають нормам Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

© СБУ

На підставі зібраних доказів Кадирову заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Розслідування проводиться під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року СБУ вже кваліфікувала дії Кадирова як підготовку та ведення агресивної війни, її виправдовування та посягання на територіальну цілісність України. Комплексні заходи щодо притягнення фігуранта до відповідальності тривають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лідер Чечні Рамзан Кадиров зник після того, як ледь не потонув у морі в Туреччині. Згодом він з’явився на нараді з чиновниками республіки і мав помітно схудлий вигляд.