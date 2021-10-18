СБУ прікрала в Дніпропетровській області схему легалізації іноземців з країн підвищеного терористичного ризику

СБУ прікрала в Дніпропетровській області схему легалізації іноземців з країн підвищеного терористичного ризику

Більшість з них були громадянами Африки і Близького Сходу.

У Дніпропетровській області злочинне угруповання організувало схему легалізації іноземців в Україні. Завдяки "механізму" в нашу країну заїхали близько 3,5 тисяч громадян з країн підвищеного терористичного ризику.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ області.

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Так, учасники угруповання створили кілька фірм по набору іноземних студентів. Водночас в Україні громадяни аж ніяк не здобували освіту, а незаконно проживали або ж переправлялися в країни Європейського Союзу. Більшість з них були громадянами Африки і Близького Сходу.

В ході оперативних дій правоохоронці провели обшуки в учасників угруповання в Києві і Дніпрі. Правоохоронці відправили на експертизу комп'ютерну техніку, документи, печатки фірм, грошові кошти.

“Наразі, в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (“Створення чи сприяння терористичній організації”), тривають процесуальні дії”, — підкреслили в СБУ області.

Нагадаємо, що під Дніпром відправили під суд чоловіка, який влаштував стрілянину біля кафе.

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