СБУ припинила діяльність агентів Росії, які підпалювали автівки ЗСУ

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох поплічників російських спецслужб, які виконували завдання по збору інформації про розташування Сил оборони України та вчиняли підпали.

Про це Служба безпеки України повідомила у Telegram.

У Запоріжжі було затримано 31-річного чоловіка, який, отримавши вказівки від російських окупантів, підпалив службовий автомобіль ЗСУ, який повернувся з фронту на технічне обслуговування. Чоловік також відстежував розміщення військових, інформацію про яке планувалося використати для організації повітряних ударів.

Скріншот переписки з ворогом

На Волині затримали 18-річного мешканця, який за завданням представника російських спецслужб спалив релейну шафу на залізничній лінії, що впливає на зв'язок та транспортну логістику в регіоні.

Затриманий на Волині

Обом затриманим повідомлено про підозру за статтями, що передбачають довічне ув'язнення та конфіскацію майна за диверсію, перешкоджання діяльності ЗСУ та умисне знищення майна.

Нагадаємо, що СБУ та поліція затримали п’ятьох молодиків, які скоювали підпали у трьох регіонах України на замовлення російських спецслужб.