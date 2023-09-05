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СБУ прийшла із обшуками до в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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СБУ прийшла із обшуками до в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки

Служба безпеки України / Фото: unian

Підставою для обшуків нібито є рішення Шевченківського суду Києва.

Вранці вівторка, 5 вересня, група СБУ прийшла із обшуками до виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки.

Про це він написав у себе на сторінці у телеграм-каналі.

За його словами, спецпризначенці будуть проводити обшуки його квартири. 

"Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - йдеться у його дописі.

Підставою для обшуків нібито є рішення Шевченківського суду Києва, повідомив Ломака. 

"О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде", - попередив він.

Служба безпеки наразі ніяк не прокоментувала обшуки у Ломакова.

Нагадаємо, у Запорізькій області затримали агента-снайпера ФСБ, який готував замах.

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Дата публікації
Перегляди
541
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