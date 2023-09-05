СБУ прийшла із обшуками до в.о. міського голови Чернігова Олександра Ломаки

Підставою для обшуків нібито є рішення Шевченківського суду Києва.
Вранці вівторка, 5 вересня, група СБУ прийшла із обшуками до виконувача обов'язків міського голови Чернігова Олександра Ломаки.
Про це він написав у себе на сторінці у телеграм-каналі.
За його словами, спецпризначенці будуть проводити обшуки його квартири.
"Поки збирав дітей до школи, до мене завітала група представників СБУ. Будуть обшукувати квартиру", - йдеться у його дописі.
Підставою для обшуків нібито є рішення Шевченківського суду Києва, повідомив Ломака.
"О 8 ранку мала бути нарада з питань життєдіяльності міста. Шановні колеги, наради не буде", - попередив він.
Служба безпеки наразі ніяк не прокоментувала обшуки у Ломакова.
Нагадаємо, у Запорізькій області затримали агента-снайпера ФСБ, який готував замах.
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