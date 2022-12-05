СБУ прийшла з обшуками до одного із найбільших монастирів на Полтавщині (фото)

На території Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря та єпархій московського патріархату, розташованих поблизу Лубен Полтавської області, вдень 5 грудня відбулися обшуки СБУ.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Контррозвідувальні заходи силовики провели на території Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

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Правоохоронці оглянули території та приміщення. Вони шукали, зокрема, осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, а також предмети, заборонені до обігу.

"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.

Обшуки провели Національна поліція і силовики Служби безпеки України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

Зазначимо, що Мгарський монастир був заснований ще в 1619 році. Нині він має чотири храми, на його території розташовано багато інших церковних корпусів, і він є пам'яткою архітектури національного значення. Домінантою особливістю монастиря, безперечно, є Спасо-Преображенський собор.

Втім, Мгарський монастир, який раніше був у складі УПЦ МП (фактично РПЦ), неодноразово критикували за друк і розповсюдження російської пропагандистської літератури. Мгарський монастир підтримував свого часу тісні зв'язки з російським Бєлгородом. За словами місцевих жителів, там активно підтримували російську церкву.

І, наприклад, навесні цього року, вже під час широкомасштабного вторгнення РФ, один із монахів Мгарського монастиря розповсюджував у Мережі інформацію, яка розпалювала ворожнечу на релігійному грунті серед громадян України.

Останні скандали із УПЦ МП і обшуки СБУ на території церков

У листопаді Служба безпеки взялася за церкви московського патріархату у різних областях України. Одним із найгучніших став обшук у Києво-Печерській лаврі, де розгорівся скандал через пісню, яка прославляє країну-агресорку Росію, яка нібито "пробуджується".

Згодом під час обшуків у Лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці виявили мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

А організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір", було повідомлено про підозру.

Також обшуки СБУ днями відбулися на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

1 грудня стало відомо, що в Свято-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті черниці чекали “рускій мір”.

Крім того, протягом місяця обшуки відбулися у церквах на Вінниччині, Рівненщині, Кіровоградщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, в Почаївській лаврі (Тернопільська область). Правоохоронці під час обшуків виявили пропагандистські матеріали.

Тим часом у Черкаській області на території Шполянської громади заборонили діяльність церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили одноголосно.

Своєю чергою, в РФ називають ці обшуки "війною проти російського православ'я".

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