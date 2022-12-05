СБУ прийшла з обшуками до одного із найбільших монастирів на Полтавщині (фото)

Мгарський монастир неодноразово критикували за розповсюдження російської пропагандистської літератури.
На території Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря та єпархій московського патріархату, розташованих поблизу Лубен Полтавської області, вдень 5 грудня відбулися обшуки СБУ.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Контррозвідувальні заходи силовики провели на території Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіальне управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.
Правоохоронці оглянули території та приміщення. Вони шукали, зокрема, осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, а також предмети, заборонені до обігу.
"Враховуючи збройну агресію рф, дані заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - йдеться в повідомленні.
Обшуки провели Національна поліція і силовики Служби безпеки України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.
Зазначимо, що Мгарський монастир був заснований ще в 1619 році. Нині він має чотири храми, на його території розташовано багато інших церковних корпусів, і він є пам'яткою архітектури національного значення. Домінантою особливістю монастиря, безперечно, є Спасо-Преображенський собор.
Втім, Мгарський монастир, який раніше був у складі УПЦ МП (фактично РПЦ), неодноразово критикували за друк і розповсюдження російської пропагандистської літератури. Мгарський монастир підтримував свого часу тісні зв'язки з російським Бєлгородом. За словами місцевих жителів, там активно підтримували російську церкву.
І, наприклад, навесні цього року, вже під час широкомасштабного вторгнення РФ, один із монахів Мгарського монастиря розповсюджував у Мережі інформацію, яка розпалювала ворожнечу на релігійному грунті серед громадян України.
Останні скандали із УПЦ МП і обшуки СБУ на території церков
У листопаді Служба безпеки взялася за церкви московського патріархату у різних областях України. Одним із найгучніших став обшук у Києво-Печерській лаврі, де розгорівся скандал через пісню, яка прославляє країну-агресорку Росію, яка нібито "пробуджується".
Згодом під час обшуків у Лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці виявили мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.
А організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір", було повідомлено про підозру.
Також обшуки СБУ днями відбулися на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.
1 грудня стало відомо, що в Свято-Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті черниці чекали “рускій мір”.
Крім того, протягом місяця обшуки відбулися у церквах на Вінниччині, Рівненщині, Кіровоградщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, в Почаївській лаврі (Тернопільська область). Правоохоронці під час обшуків виявили пропагандистські матеріали.
Тим часом у Черкаській області на території Шполянської громади заборонили діяльність церкви Московського патріархату. Рішення ухвалили одноголосно.
Своєю чергою, в РФ називають ці обшуки "війною проти російського православ'я".
Читайте також: