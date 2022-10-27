СБУ про розслідування росіян щодо Керченського мосту: "Далекі від реальності, а правду дізнаємося після перемоги України"

У Службі безпеки України заявили, що росіяни далекі від реальності у розслідуванні вибуху на Кримському мосту, однак всі деталі стануть відомі після перемоги України.

Виконувач обов’язків очільника СБУ Василь Малюк прокоментував спроби РФ "розслідувати" вибух на незаконному Кримському мосту. За його словами, росіяни демонструють свій непрофесіоналізм і ведуть псевдослідство щодо інциденту.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Малюк прокоментував причетність СБУ до "бавовни" та "самоліквідації" колаборантів на окупованих територіях: "Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у моєму кабінеті вона стоїть у вазі. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому".

Виконувач обов’язків очільника СБУ підкреслив, що у так званому "розслідуванні інциденту на Кримському мосту" росіяни показують свій непрофесіоналізм.

"Вони прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому. Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги. А на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають. Час розставить крапки над "і", - прокоментував керівник Служби безпеки України.

Нагадаємо, росіяни не поспішають ремонтувати пошкоджений Кримський міст. За їхньою офіційною інформацією, ремонт на незаконно збудованому мостові має закінчитися лише 1 липня 2023 року.

Вибух на Кримському мосту: хто може за цим стояти

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вибух на Кримському мосту став наслідком протистояння між ФСБ та російським Міноборони.

Російський опозиціонер та юрист Марк Фейгін вважає, що причетність ФСБ до підриву цілком допустима в умовах ескалації конфлікту в близькому оточенні президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками фахівців американського Інституту вивчення війни, за вибух на Кримському мосту російська влада зробить винним Міноборони країни, аби відвести провину від Путіна, на адресу якого почала лунати критика.

Тим часом ФСБ назвала "організатором" інциденту очільника військової розвідки України Кирила Буданова.

Своєю чергою, в Україні назвали ці висновки російської ФСБ повною нісенітницею. Так, представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що російські спецслужби "обслуговують режим Путіна", тому їхні висновки були очікуваними.

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