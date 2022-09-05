СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні святкування Рош га-Шана

Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів в Умані на Черкащині напередодні щорічного святкування Рош-га-Шана та приїзду великої кількості паломників.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози.

У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва.

"Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників", - йдеться у повідомленні.

Однак СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-га-Шана. Це пов’язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Нагадаємо, попри попередження влади про неможливість гарантувати повну безпеку, цьогоріч на святкування Рош га-Шана до Умані приїдуть близько 10 тисяч хасидів.

Читайте також: