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СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні святкування Рош га-Шана

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СБУ провела антитерористичні навчання в Умані напередодні святкування Рош га-Шана

Фото: Служба безпеки України

СБУ посилює безпекові заходи в Умані.

Служба безпеки України провела низку антитерористичних заходів в Умані на Черкащині напередодні щорічного святкування Рош-га-Шана та приїзду великої кількості паломників.   

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ці дії спрямовані на посилення безпеки та відпрацювання швидкого реагування на можливі загрози. 

У контрдиверсійних заходах задіяні регіональні підрозділи СБУ, Нацполіції, Національної гвардії, ДСНС та інших органів.

Комплексні тренування відбулися на території недобудови в історико-культурному центрі ім. Раббі Нахмана задля перевірки захищеності об’єкту паломництва.

"Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та виконали штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну "терористичну групу" та звільнили заручників", - йдеться у повідомленні. 

Однак СБУ та Національна поліція рекомендують паломникам-хасидам утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош-га-Шана. Це пов’язано з тим, що Росія може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

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Нагадаємо, попри попередження влади про неможливість гарантувати повну безпеку, цьогоріч на святкування Рош га-Шана до Умані приїдуть близько 10 тисяч хасидів.

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