СБУ провела масштабні обшуки у храмах московського патріархату на Хмельниччині (фото)

Служба безпеки України 29 грудня провела контррозвідувальні заходи на семи об’єктах УПЦ (МП) у Хмельницькій області.

Про це інформує СБУ.

"Враховуючи збройну агресію рф, одне із завдань цих заходів – унеможливлення використання релігійних громад як осередку "руского міра" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів", - сказано в повідомленні.

Зокрема, силовики прийшли на такі об’єкти московського патріархату:

Єпархіальне управління Шепетівської єпархії УПЦ та Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Шепетівка); Різдво-Богородичний чоловічий монастир (с.Городище Шепетівського р-ну); Жіночий монастир святої праведної Анни (м. Славута); Храм Свято-Різдво-Богородичної парафії (м. Славута); Храм Святих мученець Віри, Надії, Любові і Софії (м.Шепетівка); Собор ікони Божої Матері "Неопалима Купина" (м.Нетішин); Свято-Воскресенський храм (смт. Віньківці).

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Правоохоронці за безпосередньої участі представників церкви оглянули вказані території та приміщення з метою виявлення заборонених до обігу предметів. Крім того, силовики перевірили осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

Заходи проводяться спільно з Національною поліцією у межах системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб у нашій державі. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства.

"СБУ діє виключно в межах Конституції України та чинного законодавства, а також з повагою ставиться до прав кожного громадянина на свободу вибору віросповідання і світогляду", - додає пресслужба СБУ.

Останні скандали із УПЦ МП і обшуки СБУ на території церков

Після скандалу у Києво-Печерській лаврі через пісню, яка прославляє країну-агресорку Росію, яка нібито "пробуджується" СБУ почала масово перевіряти церкви московського патріархату у різних областях України.

А організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській лаврі вихваляли "рускій мір", було повідомлено про підозру.

Обшуки СБУ вже відбулися у церквах на Вінниччині, Рівненщині, Кіровоградщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), на Закарпатті тощо.

Одними із останніх були обшуки на території Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря та єпархій московського патріархату, розташованих поблизу Лубен Полтавської області.

Мгарський монастир, який раніше був у складі УПЦ МП (фактично РПЦ), неодноразово критикували за друк і розповсюдження російської пропагандистської літератури. Мгарський монастир підтримував свого часу тісні зв'язки з російським Бєлгородом. За словами місцевих жителів, там активно підтримували російську церкву.

Після того СБУ навідалася до одного з храмів у Львові.

А також силовики завітали ще у низку храмів та монастирів УПЦ (МП) дев’яти областей України.

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