СБУ провела обшуки на території УПЦ (МП) Тернопільщині та Прикарпаття: що виявили (фото)

СБУ виявила на об’єктах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті пропагандистські матеріали та ворожу символіку.

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції знайшли велику кількість антиукраїнських матеріалів під час безпекових заходів на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП).

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, правоохоронці виявили літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також Служба безпеки знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії.

Більшість літератури – авторства російських діячів за видавництва російських друкарень.

"Крім того, СБУ вивчає походження зразків символіки "великого войска Донского", яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії УПЦ (МП). Зокрема, йдеться про шеврони цього незаконного збройного формування, яке 2014 року допомогло рашистам окупувати частину Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі ці речові докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за 161 статтею Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі всі вони направлені на відповідні незалежні експертизи.

Обшуки СБУ на території церков Української православної церкви Московського патріархату

Нещодавно у Києво-Печерській лаврі спалахнув скандал через пісню, яка прославляє Росію, що нібито пробуджується. Відео зі співом потрапило в Мережу.

В УПЦ МП спочатку заявили, що відео – фейк. Проте згодом намісник Лаври, митрополит Павло був вимушений підтвердити, що відео дійсно достовірне. Він пояснив, що жінки співали після служби, а священник просто не догледів. Після цього його відсторонили від літургій та звершення молебнів.

Пізніше, 23 листопада під час обшуків у Києво-Печерській лаврі та інших приміщеннях УПЦ (МП) правоохоронці знайшли мільйони готівки, проросійську літературу та сумнівних громадян Росії.

СБУ також проводила перевірки УПЦ (МП) в Івано-Франківську та на Буковині.

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