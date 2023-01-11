СБУ проводить перевірки в урядовому кварталі Києва: що сталося (фото і відео)

Українців просять із розумінням поставитися до можливих незручностей, мати з собою документи, які посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Силовики Служби безпеки України зранку 11 січня проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського району Києва, зокрема, у межах урядового кварталу та на прилеглих територіях. Силовики оглядають приміщення та перевіряють осіб, які перебувають на території кварталу.

Про це інформує пресслужба СБУ.

У СБУ пояснили, що метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів, а також підвищення безпеки керівництва держави. Наголошується, що це особливо важливо в умовах збройної агресії РФ, яка намагається дестабілізувати ситуацію в Україні будь-яким способом.

Перевірки здійснює СБУ разом із управлінням державної охорони України, національною поліцією та військовою службою правопорядку ЗСУ.

За безпосередньої участі представників управління держохорони силовики: оглядають території та окремі приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів; а також перевіряють громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

Крім того, зазначається, що буде посилено режимні заходи в Печерському районі. Безпекові заходи, як наголошується, відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.

СБУ попередила, що під час проведення перевірок можливі обмеження проходу та проїзду вулицями столиці, у громадян можуть перевіряти документи, оглядати автомобілів. Українців просять із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, журналісти з'ясували, що Верховна Рада має скоро розглянути законопроєкт, який надасть Службі безпеки нові механізми для викриття російських шпигунів, зрадників і колаборантів. Ухвалення нового закону про контррозвідувальну діяльність допоможе СБУ ефективніше захищати Україну та протидіяти російським спецслужбам.

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