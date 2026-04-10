СБУ разом із ФБР та європейцями створює новий кібер-альянс, - експерт про знищення шпигунських мереж рф

Служба безпеки України під керівництвом Євгенія Хмари разом із ФБР та спецслужбами ЄС фактично створили новий кібер-альянс.

Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи знищення хакерських мереж росії.

Експерт підкреслює, що СБУ остаточно стала важливим суб’єктом глобальної кібербезпеки. «Служба закріпилася у статусі рівноправного гравця. Йдеться не про участь «молодшого партнера», а про співлідерство в операції, яка охоплює одразу кілька юрисдикцій і потребує високого рівня довіри. Така координація з Європейським Союзом і американськими структурами є індикатором визнанням високого рівня української спецслужби. Ліквідувавши загрозу для США та ЄС, СБУ допомагає створювати нову модель кібербезпеки», - акцентує політолог.

Курпас вважає, що фактично створене неформальне «цифрове НАТО». «Це новий вимір співпраці, адже формується спільна модель реагування на виклики та зростає взаємна залежність у сфері кіберзахисту. Що у свою чергу дозволяє говорити про зародження кібер-альянсу, де Україна не тільки об’єкт захисту, а і його активний постачальник», - пише експерт.

«Операція СБУ та ФБР є показовою не лише з точки зору викриття чергової активності російських спецслужб у різних країнах. Хоча декому на Заході про такі загрози слід нагадувати регулярно. Вона демонструє якісну трансформацію СБУ під керівництвом Євгенія Хмари. Від національного органу безпеки до міжнародного гравця. У контексті сучасної війни це означає, що Україна не лише захищається, а й формує правила гри у глобальній кібербезпеці», - резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ, ФБР та європейські спецслужби викрили масштабну мережу росіян, які отримували інформацію, зламуючи роутери по всьому світу (включаючи і Україну). А далі з комп’ютерів знімали цікаву для російської розвідки інформацію.