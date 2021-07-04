СБУ разом з посольством Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання

СБУ разом з посольством Ізраїлю провели у Києві антитерористичні навчання

Силовики відпрацювали механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці.

Сьогодні, 4 липня, у Києві СБУ спільно з посольством Ізраїлю в Україні провели антитерористичні навчання.

Про це інформують пресслужби посольства та СБУ.

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Силовики відпрацювали механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці.

За легендою навчань, умовні "терористи" захопили в заручники посла Ізраїлю та вірян, що молилися у приміщенні синагоги.

Тренування відбулися у Хоральній синагозі Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та органів державної виконавчої влади.

"Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах", — йдеться в повідомленні.

У посольстві Ізраїлю подякували усім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю та відзначили "високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва".

СБУ

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