СБУ розгромила проросійські мережі, які кремль створював десятки років, - експерт про викриття сітки Медведчука

СБУ / © twitter/СБУ

Реклама

Служба Безпеки України продовжує громити проросійські мережі, на створення яких кремль витратив мільярди доларів.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

Експерт звертає уваги на недавні покази затриманого медведчуківця Кіріла Молчанова, який здав цілу сітку своїх соратників. “Молчанов був топ-пропагандистом росіян. Він напряму спілкувався з керівництвом фсб, організовував акції в ЄС на гроші кремля. Та все це зраднику ніяк не допомогло. Медведчуківець, як видно, зливає “всіх своїх”. Певен, що в його показах спливає дуже багато цікавого”, - пише політолог.

Реклама

Екс-нардеп підкреслює, що СБУ не дає розхитати інформаційне поле в країні. “путін вкладає величезні сили і кошти в такі дії. В останньому інтервью Василь Малюк навіть назвав цифру виділену кремлем: 4 мільярди доларів! Всі ці гроші пішли на інформаційні атаки проти нашої держави. Однак глобально нічого не змінили. СБУ ситуацію переломила і позбавила росію ключових важелів впливу”, - акцентує експерт.

“Від свідчень Молчанова у багатьох російських агітаторів сталася істерика. Адже якщо дістали за межами країни такого топового медведчуківця, то рано чи пізно доберуться і до них. Хтось з агентів кремля сьогодні сидить у Відні, хтось в Іспанії, хтось у москві. Але Молчанов показав, що шлях звідти до камери СБУ набагато ближчий ніж деякі звикли вважати”, - резюмує Черненко.

Нагадаємо раніше стало відомо, що СБУ викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням рф проводять інформаційні атаки по Україні: покази на них дав затриманий Молчанов.