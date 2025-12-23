СБУ розкрила деталі спецоперації в Новоросійську: як знешкодили російський Sea Dragon

Російський літак (ілюстративне фото)

Реклама

Служба безпеки України оприлюднила раніше невідомі подробиці спецоперації в порту Новоросійська, ключовим етапом якої стало виведення з ладу російського літака-розвідника Іл-38Н. Нейтралізація цього повітряного судна дозволила морським дронам безперешкодно дістатися цілі та успішно уразити підводний човен класу «Варшавянка».

Про це повідомили в СБУ.

Як повідомили у Службі, підготовку до підриву субмарини здійснювали співробітники 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ. Вони встановили, що модернізований літак-розвідник Іл-38Н, відомий як Sea Dragon, був єдиним бортом такого класу в Чорному морі, здатним виявляти підводні безпілотники Sub Sea Baby.

Реклама

«Це повітряне судно призначене для морської розвідки, пошуку підводних човнів, контролю акваторій, встановлення мінних загороджень і завдавання торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі морських дронів СБУ. Орієнтовна вартість цього літака становить 24 млн дол. США», — зазначили в СБУ.

Там додають, що для ураження цілі Служба застосувала сучасний дрон з бойовою частиною надземного підриву. Снаряд вибухнув безпосередньо над літаком і випустив дві тисячі елементів ураження, які прошили відсік з основним радіолокаційним обладнанням та пошкодили двигун.

«Виведення цього протичовнового літака з ладу забезпечило успішне виконання основної частини спецоперації — підрив субмарини класу „Варшавянка“», — зазначили в СБУ.

Зазначається, що оприлюднені кадри успішної атаки продемонстрували реальний стан захищеності стратегічних об’єктів РФ, який суттєво відрізняється від офіційних звітів російського міністерства оборони.

Реклама

Нагадаємо, далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово анексованому Криму. Орієнтовна вартість знищених літаків — близько 70 млн дол.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 21 грудня на аеродромі під Липецьком було спалено два російські винищувачі Су-30. Спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України реалізував рух опору, завдавши ворогові збитків на суму до 100 млн дол.