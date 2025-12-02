Вбивства Фаріон і Парубія: СБУ викрила британського шпигуна, який може бути причетний до злочинів

СБУ / © СБУ

Реклама

Контррозвідка СБУ спільно з британськими спецслужбами викрила та заарештувала громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, займався розвідувально-диверсійною діяльністю на користь спецслужб Росії.

Про це пише «РБК-Україна».

За даними джерел РБК-Україна в СБУ, Росс Катмор прибув до України у 2024 році, маючи бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході. Він виконував роль інструктора, допомагаючи у навчанні військовослужбовців ЗСУ.

Реклама

Однак, слідство вважає, що Катмор використовував свою позицію та досвід для здійснення розвідувально-диверсійної діяльності на користь ворога.

Затриманий, громадянин Британії, наразі заарештований і перебуває під вартою.

Співрозмовник зазначив, що Росс Катмор підозрюється у причетності до низки гучних злочинів. За версією слідства, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення «цільових убивств» в Україні.

Зокрема, є підстави вважати, що британський агент завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті відомі українські діячі:

Реклама

Дем’ян Ганул

Ірина Фаріон

Андрій Парубій

Нагадаємо, на Черкащині викрили ідейного «крота» РФ, який наводив ракети на свою військову частину і відмовився від «винагороди», що пропонували росіяни.