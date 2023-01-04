СБУ розпочала розслідування щодо ексведучої проросійських телеканалів Медведчука

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо колишньої телеведучої каналів, пов’язаних із Віктором Медведчуком, "NewsOne", "Перший незалежний" та "Ukrlive" Діани Панченко.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Юрчишин.

Депутат оприлюднив фото відповіді на свій запит від СБУ. У тексті відповіді наголошують, що управління в Донецькій та Луганській областях здійснює проти Панченко розслідування за статтею про "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України".

До слова, запит до правоохоронних органів - СБУ та ГПУ - Юрчишин надіслав у грудні 2022-го.

"СБУ вже здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо пропагандистки руского міра Діани Панченко", - наголосив депутат.

Нагадаємо, у квітні Нацрада внесла до реєстру "держZрадників" перші 100 осіб, серед яких медійники та журналісти. Зокрема, там опинилася й Панченко. За даними медіа, вона виїхала з країни в серпні 2022 року. Також у грудні стало відомо, що колишня ведуча поїхала до окупованого Донецька.

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