СБУ розпочала розслідування за фактом підготовки до держперевороту громадянами Росії та України

СБУ відкрила провадження за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України.
СБУ розпочала розслідування за фактом підготовки до державного перевороту. До злочину причетні громадяни Росії та України.
Про це повідомили в СБУ.
СБУ відкрила провадження за ч.1 ст.109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.
"Головне слідче управління СБ України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади", - йдеться у повідомленні.
У СБУ всі подробиці пообіцяли оприлюднити згодом.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку державного перевороту в Україні 1-2 грудня. З його слів, є агентурна інформація про те, що в Україні та Росії обговорюється участь у цьому перевороті олігарха Ріната Ахметова.
Також президент США Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні.
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