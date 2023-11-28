СБУ спіймала агентку ГРУ, яка допомогла атакувати Одесу десятками "Шахедів" (фото)

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі ще одну учасницю агентурної мережі головного управління Генштабу Збройних сил Росії (більш відомого як ГРУ). Зловмисниця скоригувала десятки дронів-камікадзе "Шахед" для атак по місту.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ 28 листопада.

Контррозвідники СБУ з’ясували, що зловмисниця передала росіянам десятки геолокацій, де, за її переконанням, базувалися підрозділи ЗСУ.

У спецслужбі зауважили, що затримана – третя членкиня агентурної мережі. Перших двох учасників було викрито і повідомлено про підозру у серпні 2023 року. Серед зловмисників – агент з оперативним псевдонімом Diezel та його дружина-"зв’язкова" ГРУ РФ, яка переховується від правосуддя у Санкт-Петербурзі.

Що накоїла агентка ГРУ

Щодо третьої затриманої тепер фігурантки, то за її координатами російські окупанти завдавали прицільних повітряних ударів, насамперед із застосуванням "Шахедів". На фюзеляжах дронів росіяни робили написи "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу, який російська воєнна розвідка використовує для вербування та співпраці з агентами.

Напис на фюзеляжі "Шахеда" "від імені" прокремлівського Телеграм-каналу / Фото: СБУ

Затримана через анонімний чат у популярному месенджері підтримувала комунікацію з координатором агентурної мережі – кадровим працівником 3 оперативного відділу 316 розвідцентру ГРУ Григорієм Івановим. Після ударів по Одесі зловмисниця звітувала "куратору" про наслідки "прильотів".

Крім того, поплічниця ворога проводила дорозвідку поблизу інфраструктурних об’єктів Одеси, якими цікавилась воєнна розвідка РФ.

Співробітники СБУ викрили розвідувально-підривну діяльність жінки і затримали у її власному помешканні. Це місцева підприємиця, яку ГРУ дистанційно завербувало у червні 2023 року. У поле зору ворога жінка потрапила через активність у згаданому Телеграм-каналі.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Затримана агентка ГРУ Росії / Фото: СБУ

До слова, раніше СБУ затримала агента ФСБ Росії, який збирав розвіддані про дислокацію та переміщення ЗСУ на прикордонних територіях Харківщини.

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