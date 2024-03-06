СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ шпигуна, який спробував втекти до Придністров’я (фото)

СБУ спіймала російського агента, який мобілізувався до ЗСУ та збирав розвіддані про Сили оборони на східному фронті. Ворожий агент був затриманий під час спроби втечі до Придністров’я.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки запобігла втечі з України російського, який збирав розвіддані про українських захисників на східному фронті. Після виконання ворожого завдання на Донеччині зловмисник виїхав до Вінницької області, а звідти намагався "евакуюватися" до Придністров’я.

Правоохоронці затримали зловмисника, коли той із гідрокостюмом та ластами готувався перетнути прикордонну річку.

Затриманий – мешканець Дніпропетровщини, який у середині "нульових" закінчив Московський державний університет, здобувши диплом юриста.

Ще під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після закінчення освітнього закладу та повернення до України чоловік не проводив розвідку на користь Росії. Однак ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення.

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Слідство встановило, що 2023 року зловмисник звернувся до місцевого ТЦК та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Після зарахування до військового з’єднання чоловіка згодом скерували на позиції українських військ у районі Бахмута.

Прибувши на прифронтову територію Донеччини, чоловік почав "зливати" окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової. Розвідінформацію зловмисник передавав до ворожого чат-бота, який адмініструють представники воєнної розвідки РФ.

СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ російського шпигуна / Фото: СБУ

СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ російського шпигуна / Фото: СБУ

СБУ спіймала мобілізованого до ЗСУ російського шпигуна / Фото: СБУ

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Після цього він на таксі добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома кримінальними статтями:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

дезертирство.

Зараз підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

До слова, завдяки доказовій базі СБУ реальні терміни ув’язнення отримали троє зрадників, які на корить Росії розвідували позиції ЗСУ поблизу лінії східного фронту.

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