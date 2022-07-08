СБУ спіймала "на гарячому" жителя Львівщини, який нелегально переправляв чоловіків за кордон: фото

Служба безпеки затримала 38-річний жителя Львівщини, який виготовляв фіктивні документи для чоловіків, які хотіли сховатися від мобілізації за кордоном.

Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.

Чоловік виготовляв фальсифіковані документи, які надавали змогу потенційним призовникам безперешкодно перетинати державний кордон. Вартість трьох пакетів "документів" зловмисник оцінив в 7,5 тис. доларів.

Правоохоронці затримали ділка в під час отримання першої частини коштів - 1 тис. доларів.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Затриманого взяли під варту.

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