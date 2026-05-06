СБУ спіймала "на гарячому" керівника обласного ТЦК: що він накоїв

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

Доповнено додатковими матеріалами

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти із місцевого підприємця за те, аби не мобілізувати його працівників. Посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як з’ясували слідчі, начальник Житомирського обласного ТЦК організував схему регулярного отримання хабарів від власника місцевого бізнесу. За це посадовець гарантував підприємцю, що його працівників призовного віку не мобілізують.

Після передавання коштів фігурант отримував від бізнесмена списки співробітників, яких потрібно було «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК, правоохоронців, а також під час проходження блокпостів.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадовця поетапно та затримали його «на гарячому» під час отримання чергової частини хабаря від «замовника».

Слідчі СБУ оголосили керівнику ТЦК підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває — правоохоронці встановлюють усі деталі правопорушення та коло причетних осіб.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну корупцію в ТЦК на майже 92 млн грн. Правоохоронці провели 44 обшуки у 16 областях, вилучивши автомобілі Tesla, мотоцикли, значну суму готівки та документи про відмивання грошей. Зокрема, в одеського військкома знайшли активів на 45 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи. Окрім кримінальних справ, складено понад 150 адмінпротоколів за фінансові порушення та конфлікт інтересів.

