ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
494
Час на прочитання
2 хв

СБУ спіймала "на гарячому" керівника обласного ТЦК: що він накоїв

Посадовець отримував хабарі від бізнесмена та списки співробітників, яких потрібно було «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП / © ТСН

Доповнено додатковими матеріалами

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК та СП, який вимагав кошти із місцевого підприємця за те, аби не мобілізувати його працівників. Посадовець налагодив механізм систематичного одержання хабарів від власника місцевої компанії.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Як з’ясували слідчі, начальник Житомирського обласного ТЦК організував схему регулярного отримання хабарів від власника місцевого бізнесу. За це посадовець гарантував підприємцю, що його працівників призовного віку не мобілізують.

Після передавання коштів фігурант отримував від бізнесмена списки співробітників, яких потрібно було «забронювати» від перевірок мобільних груп ТЦК, правоохоронців, а також під час проходження блокпостів.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність посадовця поетапно та затримали його «на гарячому» під час отримання чергової частини хабаря від «замовника».

Слідчі СБУ оголосили керівнику ТЦК підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває — правоохоронці встановлюють усі деталі правопорушення та коло причетних осіб.

Нагадаємо, в Україні викрили масштабну корупцію в ТЦК на майже 92 млн грн. Правоохоронці провели 44 обшуки у 16 областях, вилучивши автомобілі Tesla, мотоцикли, значну суму готівки та документи про відмивання грошей. Зокрема, в одеського військкома знайшли активів на 45 млн грн, що значно перевищує офіційні доходи. Окрім кримінальних справ, складено понад 150 адмінпротоколів за фінансові порушення та конфлікт інтересів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
494
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie