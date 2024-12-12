СБУ спіймала послідовника "Партії Шарія", який закликав до вбивства керівників України

Проросійський агітатор також закликав до держперевороту в Україні.

СБУ затримала у Києві послідовника "Партії Шарія", який закликав до насильницького захоплення влади в Україні та вбивства керівників держави.

Про це повідомляється у телеграм-каналі СБУ.

За даними слідства, фігурант, який був послідовником забороненої "Партії Шарія", координував свою підривну діяльність із представниками першої "двадцятки" прокремлівської політсили.

Також читайте Наводив російські ракети на оборонні заводи Харкова: суд виніс вирок зрадникові

Зловмисник поширював деструктивний контент у свої телеграм-, YouTube-каналах, в Instagram, а також через інші соцмережі із загальною аудиторією майже 20 тис. користувачів.

Розслідування встановило, що фігурант отримував замовлення на "розгін" тих чи інших тем від підконтрольних проросійському блогеру Анатолію Шарію пропагандистів. Ці особи переховуються за кордоном і проводять інформаційні диверсії на замовлення спецслужб РФ. Відповідні інструкції надходили у вигляді "редакційних завдань" через анонімні чати у месенджерах.

СБУ провела обшук у помешканні затриманого. Було вилучено ноутбук, мобільний телефон, членські картки "Партії Шарія", проросійську літературу і наркотики.

Ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта на користь Кремля.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру у публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення держвлади, а такожу розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Окрім того, вирішується питання про додаткову кваліфікацію дій фігуранта за фактом зберігання наркотиків.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ затримала в Києві послідовника "Партії Шарія" / Фото: СБУ

СБУ затримала в Києві послідовника "Партії Шарія" / Фото: СБУ

До слова, СБУ та поліція затримали двох малолітніх агентів Росії, які здійснили теракт у Вишгородському районі на Київщині.

Читайте також: